Quả bóng vàng Việt Nam 2020 sẽ có chủ nhân mới?

Trong số 5 đề cử rút gọn cho giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam năm 2020, có đến 4 người chưa lần nào giành danh hiệu cao quý này, gồm Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng (Viettel) và Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội).

Người duy nhất trong số 5 đề cử rút gọn đã từng giành QBV là tiền vệ tài hoa bậc nhất của CLB Hà Nội, Nguyễn Quang Hải.

Văn Quyết là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu QBV Việt Nam năm 2020

Tuy nhiên, so với các năm, năm nay Quang Hải có thể không đứng trên bục cao nhất, do nửa đầu mùa giải 2020, Quang Hải không đạt phong độ cao do chấn thương.

Gương mặt được cho là có ưu thế lớn nhất cho danh hiệu QBV Việt Nam năm 2020, cho đến thời điểm hiện tại, là Nguyễn Văn Quyết. Đội trưởng của CLB Hà Nội đoạt cúp quốc gia và về nhì tại V-League năm qua.

Nếu giành được QBV, Văn Quyết sẽ hoàn tất các danh hiệu mà anh từng có với bóng đá Việt Nam, bao gồm cả danh hiệu cá nhân lẫn danh hiệu tập thể (Văn Quyết đã vô địch V-League, đoạt cúp quốc gia, Siêu cúp quốc gia với CLB Hà Nội, đã vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam, chỉ thiếu QBV).

2 đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Văn Quyết trong năm nay là cặp trung vệ của CLB bóng đá Viettel, gồm Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng.

Đây cũng là bộ đôi đối thủ lớn nhất của Văn Quyết trong suốt năm 2020. Nếu như CLB Hà Nội của Văn Quyết đoạt cúp quốc gia và về nhì tại V-League, thì CLB bóng đá Viettel của Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng vô địch V-League, về nhì tại cúp quốc gia.

Năm qua là năm chứng kiến sự xuất sắc của 2 trung vệ này. Thiệt thòi của họ có lẽ chỉ là việc họ thi đấu ở hàng phòng ngự, vốn ít lấp lánh hơn so với những người chơi ở hàng tấn công như Văn Quyết. Nhưng nếu nói về sự xứng đáng, họ cũng xứng đáng không kém ai, nếu đoạt giải thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam năm qua.

Danh hiệu QBV Việt Nam năm 2020 sẽ được công bố tại Gala trao giải, diễn ra tối 12/1, tại TPHCM. Ngoài QBV, bạc, đồng cho nam , BTC còn trao danh hiệu QBV, bạc, đồng dành cho nữ, cầu thủ trẻ nam, nữ xuất sắc nhất, ngoại binh và cầu thủ futsal hay nhất năm.

Tác giả: Trọng Vũ

Nguồn tin: Báo Dân trí