Pin làm từ giấy có thể phân hủy sinh học sau khi loại bỏ

Được phát triển bởi một nhóm tại Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore, pin chỉ có kích thước 4 x 4 cm (1,6 inch) được cho là có khả năng cung cấp năng lượng cho một chiếc quạt điện nhỏ trong 45 phút. Đầu ra điện không bị gián đoạn nếu nó bị cong, xoắn, hoặc ngay cả khi các mảnh bị cắt.

Ở trung tâm của pin là một tờ giấy xenlulo đã được gia cố bằng hydrogel để lấp đầy khoảng trống giữa các sợi xenlulo. Giấy đó đóng vai trò phân cách giữa hai điện cực là cực dương và cực âm được in trên màn hình các mặt đối diện của tờ giấy. Mực dẫn điện được sử dụng để in cực dương chủ yếu bao gồm kẽm và cacbon đen, trong khi cả mangan và niken được sử dụng riêng biệt cho mực in cực âm.

Nhóm nghiên cứu với ba phiên bản pin tại trường đại học công nghệ Nayang.

Sau khi quá trình in điện cực hoàn tất, toàn bộ pin được ngâm trong dung dịch điện phân, sau đó một lớp vàng mỏng được phủ lên cả hai điện cực để tăng độ dẫn điện. Thành phẩm dày khoảng 0,4 mm và được vi sinh vật phân hủy hoàn toàn trong một tháng sau khi được đặt vào đất.

Giáo sư Fan Hongjin, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết: “Khi quá trình phân hủy xảy ra, các vật liệu điện cực được giải phóng vào môi trường. Niken hoặc mangan được sử dụng trong cực âm vẫn ở dạng oxit hoặc hydroxit, gần với dạng khoáng chất tự nhiên. Kẽm được tìm thấy ở cực dương sẽ bị oxy hóa tự nhiên để tạo thành hydroxit không độc hại. Điều này chỉ ra tiềm năng của pin như một giải pháp thay thế bền vững hơn cho các loại pin hiện tại".

Cùng với việc được sử dụng trong thiết bị điện tử dùng một lần, pin cuối cùng cũng có thể được sử dụng trong các thiết bị điện tử linh hoạt không dùng một lần và các loại vải "thông minh".

