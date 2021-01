Phú Quốc và 5 điểm du lịch tránh rét

An Giang: Với mức nhiệt khoảng 28 độ C, An Giang là điểm tránh rét hoàn hảo cho các khách du lịch miền Bắc. Nếu chọn An Giang, du khách cần xác định đây là điểm đến không có các dịch vụ giải trí hấp dẫn, thậm chí khá buồn vào buổi tối. Đổi lại, các điểm du lịch ở An Giang đậm chất thôn quê và văn hóa tâm linh (đền chùa, nhà thờ...). Ngoài ra, rừng tràm Trà Sư cũng là điểm đến đặc biệt, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Ẩm thực ở đây cũng được đánh giá cao về sự đa dạng và giá tiền "siêu rẻ". Tuy nhiên, với du khách trẻ, An Giang chỉ phù hợp với lịch trình từ 2 ngày 1 đêm đến 3 ngày 2 đêm. Ảnh: Anh Tú.