Phụ huynh và giáo viên mầm non mong ngày trẻ được tới trường

Đến trường, trẻ mầm non mới được nuôi dạy khoa học, an toàn nhất

Năm học 2019-2020, cả nước có 15.041 trường mầm non, trong đó 2.900 trường ngoài công lập. Cả nước có hơn 5 triệu trẻ mẫu giáo - mầm non và khoảng 1 triệu trong số đó theo học tại các cơ sở ngoài công lập. Dịch Covid-19 bùng phát, các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) phải dừng hoạt động ở nhiều địa phương.

Có tới 95,2% cơ sở mầm non tư thục không có doanh thu trong nhiều tháng (đa phần từ 6 tháng trở lên); 81,6% cơ sở không trả được lương cho giáo viên. Khó khăn nối tiếp khó khăn cho cả nhà trường và phụ huynh, trường không có học sinh (HS) cùng đồng nghĩa với việc không thu được học phí trả lương giáo viên (GV), còn phụ huynh không có chỗ gửi con nên ảnh hưởng rất lớn tới công việc. Mở trường đón HS trở lại là mong mỏi của cả phụ huynh và GV.

Chỉ có ở trường học trẻ mới được nuôi dạy đảm bảo các yêu cầu phát triển

TS Nguyễn Thị Thanh – Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương cho biết: HIện 3 trường thực hành sư phạm trực thuộc đều đang tạm dừng đón HS. Khó khăn đến cả với GV và HS, đa số phụ huynh đều mong mỏi trường mở cửa trở lại để đón các cháu đi học. Chúng tôi đang chờ quyết định của TP Hà Nội, tôi cho rằng việc mở trường học là yêu cầu cấp thiết lúc này.

Riêng đối với GD mầm non, tuy rằng các cháu chưa được tiêm vắc xin nhưng với độ phủ vắc xin trong toàn dân cao như hiện này thì việc mở trường đón trẻ đi học trở lại không chỉ để được chăm sóc, nuôi dạy tốt mà còn giảm gánh nặng cho các gia đình, để các bậc phụ huynh yên tâm công tác. Thêm nữa môi trường giáo dục trong nhà trường với những quy định chặt chẽ phòng chống dịch sẽ an toàn hơn trẻ tự do sinh hoạt ở nhà.

Tết đang đến rất gần, nếu như những năm trước, ngoài lương 7 triệu đồng, cô giáo Nguyễn Thị Mai, GV Trường MN Edu play Hà Nội còn được nhận 3-4 triệu tiền thưởng cùng gói quà, nhưng cả năm nay ngồi nhà nên chắc chắn Tết cũng không có gì. Nghe nói ngoài Tết nhà trường sẽ đón HS đi học trở lại, cô Mai rất vui, vui vì mình được đi làm, được gặp gỡ HS và vui hơn nữa là đi làm thì có lương và có thêm thu nhập. Chứ những ngày nghỉ việc triền miên không lương, không việc làm, ngày ngày cùng mấy đứa bạn bán hàng online nhưng thời điểm này cũng khó khăn vì đông người tham gia bán hàng quá. Cả cô giáo và phụ huynh đều mong chờ ngày trường mở cửa đón HS. Như lớp của cô Mai, các phụ huynh liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi cô Mai ơi bao giờ con lại được đi học?

Đến trường an toàn hơn ở nhà

Khẳng định việc HS mầm non đi học trở lại là cần thiết, PGS.TS Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ GDMN, cho rằng: Trẻ em không được đến trường, không được tương tác với bạn bè, cô giáo sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, có nguy cơ giảm khả năng phát triển về ngôn ngữ, giao tiếp, tình cảm, kỹ năng xã hội, hạn chế vận động ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và sức khỏe ...

Nhiều trẻ em do điều kiện cha mẹ không được nghỉ làm ở nhà trông con, phải gửi về quê người thân trông giúp. Việc thay đổi môi trường sống, nề nếp thói quen dễ dẫn đến khủng hoảng tâm lý ở trẻ. Thêm nữa, chăm sóc, giáo dục trẻ theo kiến thức khoa học cũng không dễ dàng được ông bà, cô bác cập nhật và áp dụng khi nuôi dạy trẻ tại nhà.

Cô ơi bao giờ con được đến trường gặp cô và các bạn, câu hỏi mà cô Mai – Trường MN Edu play luôn nhận được từ HS.

Chị Nguyễn Phương Nhung công tác ở Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, tha thiết mong muốn trường mở để con mình đi học trở lại: Hai cháu nhà tôi nghỉ học ở nhà, cũng may là tôi cũng phải tạm nghi việc còn đỡ được ông bà nội trông cháu. Nhưng cũng chỉ tròn vai người mẹ thôi chứ không thể có kiến thức nuôi dạy trẻ mầm non như các cô giáo được. "Tôi cũng sắp phải đi làm trở lại, không thể để ông bà chăm 2 cháu rất thiếu an toàn, thế nên để trẻ đến trường vẫn là tốt nhất. Cũng đừng quá lo về an toàn chống dịch, thực tế là chúng ta đã phủ kín vắc xin cho toàn dân. Còn xét về nguồn tiếp xúc của trẻ mầm non, các bé tiếp xúc với người lớn chủ yếu thông qua hai nhóm đối tượng là người thân và cô giáo, bạn bè thì đây đều là những đối tượng được sàng lọc khá kỹ về y tế từ gia đình đến trước khi vào trường.

Đặc biệt nhấn mạnh cần phải bảo đảm an toàn khi trẻ đi học trở lại, PGS Nguyễn Bá Minh cho biết: Để đón HS đi học trở lại, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở GDMN cần thực hiện một số giải pháp: Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch Covid-19 còn ảnh hưởng lâu dài; Phối hợp với ngành y tế đánh giá điều kiện, mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; Trong quá trình tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện tốt vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị và điều chỉnh việc tổ chức các hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh, chơi và học theo chế độ sinh hoạt hằng ngày của trẻ em, phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương và đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo qui định.

