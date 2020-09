Phòng Giáo dục báo cáo vụ tường đổ sập đè chết học sinh lớp 5 ở Nghệ An

Ngày 11/9, Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã có báo cáo về việc 1 học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Nam Lộc (xã Thượng Tân Lộc) bị tử vong do bờ tường rào đổ đè trúng người.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 11/9, trong giờ ra chơi thì em Nguyễn Hoài L. (học lớp 5C) cùng một số bạn ra trước cổng trường chơi.

Video hiện trường vụ sập bờ tường rào đè chết nam sinh lớp 5 ở huyện Nam Đàn, Nghệ An

Lúc đứng chơi ở bờ tường rào của nhà dân phía trước cổng trường thì một mảng tường bất ngờ đổ sập xuống, đè trúng người em L.

Phát hiện sự việc, nhà trường đã cùng người dân đưa em L. đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn, bờ tường rào bị đổ này là của nhà người dân cạnh trường. Bờ tường rào xây bằng đá, gạch tap-lô đã nhiều năm qua.

Theo quan sát tại hiện trường, bức tường rào bị đổ sập cao gần 1,5m. Diện tích mảng tường bị đổ sập rộng khoảng 4m2. Nhiều viên gạch tap-lô sau khi bị đổ nằm ngổn ngang trước cổng trường.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Nam Đàn đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Phía UBND huyện Nam Đàn sau đó cũng đã xuống thăm hỏi gia đình và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Phòng GD&ĐT hỗ trợ 1 triệu đồng. Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình cháu bé tử vong.

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An Nguyễn Trọng Hoàn cho biết, theo quy định thì trong giờ học và giờ ra chơi cổng trường phải đóng và học sinh không được ra ngoài khu vực trường.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bảo vệ có mở cổng trường để vận chuyển cây xanh vào sân trường trồng nên một số học sinh đã ra ngoài cổng trường chơi.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

