Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM có lãnh đạo mới

Công an TP.HCM vừa trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng công an quận 2, làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) thay đại tá Nguyễn Đăng Nam, được điều động về Phòng phong trào.

Thượng tá Trần Văn Hiếu làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM. Ảnh: C.A.

Trong đợt này, Công an TP.HCM cũng trao quyết định điều động thượng tá Trần Thị Kim Lý, Phó trưởng Công an quận 3, làm Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Ngoài ra, trung tá Trần Thụy Thảo Trinh, Phó trưởng công an quận 4, được điều động về thay vị trí trước đó của bà Lý.

Trước đó, cuối năm 2020, Bộ Công an cũng điều động trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng công an quận 4, về làm Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM thay thượng tá Huỳnh Trung Phong, được điều động làm Trưởng công an quận 6.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zingnews.vn