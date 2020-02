Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định cho tân Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Ảnh: Trường Phong

Tham dự lễ công bố quyết định có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Hoàng Trung Hải. Ngoài ra còn có các đại biểu đại diện cho các cơ quan T.Ư và Thành phố Hà Nội.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính đã chính thức công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Vương Đinh Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vương Đình Huệ và ông Hoàng Trung Hải.

Bộ Chính trị cũng phân công ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bộ Chính trị điều động ông Hải giữ chức Phó trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Sinh ngày 15/3/1957 , tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế. Trước tháng 7/2001, ông là giảng viên rồi giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Từ tháng 7/2001 - 6/2006: Ông được giao giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ khối kinh tế Trung ương. Từ tháng 7/2006 - 8/2011: Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trong gian đoạn từ tháng 8/2011 - 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bộ Trưởng Bộ Tài chính. Tới tháng 12/2012, sau khi Ban Kinh tế Trung ương được tái lập, ông được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội XII của Đảng, ông được Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tới tháng 4/2016, Quốc hội đã phê chuẩn ông Vương Đình Huệ làm Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Đến tháng 6/2016, Quốc hội khóa XIV, tiếp tục phê chuẩn ông Vương Đình Huệ làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định số 1527/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Vương Đình Huệ được phân công giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực như: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước…

