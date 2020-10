Phó Thủ tướng đến hiện trường chỉ đạo CHCN vụ sạt lở vùi lấp 53 người

Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng CHCN hành quân bằng mọi con đường và phương tiện để vào điểm sạt lở, như dùng xuồng đi trên sông Tranh, sử dụng trực thăng bay khảo sát và tìm kiếm, thả người xuống điểm sạt lở để cứu nạn...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Quãng đường di chuyển giữa hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My khoảng 50km, còn địa điểm sạt lở tại xã Trà Tăng cách điểm cứu hộ, cứu nạn ở Nam Trà My khoảng 14km.

Huyện Bắc Trà My là nơi đặt Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn 53 người mất tích tại huyện Nam Trà My.

Xe cơ giới xử lý các điểm sạt lở tìm lối vào hiện trường. Ảnh: Quảng Nam Online

Rạng sáng nay 29/10, các lực lượng của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, địa phương và các ngành liên quan đã tìm cách tiếp cận vị trí sạt lở.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 đã khảo sát việc mở đường vào hiện trường 2 vụ sạt lở ở Nam Trà My.

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu lực lượng công binh sử dụng xe cơ giới phải nhanh chóng mở đường sớm nhất có thể. Đồng thời phải làm sao vừa cứu người dân vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng trực tiếp chỉ huy lực lượng quân sự xử lý các điểm sạt lở trên đường vào xã Trà Leng. Ảnh: Quảng Nam Online

Phó thủ tướng đã thống nhất thành lập 3 sở chỉ huy gồm: sở chỉ huy chính đặt tại Bắc Trà My và 2 sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân (Nam Trà My) để phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác CHCN.

Trước đó, 3h sáng nay 29/10, Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) chuẩn bị quân số, 1 máy đào, 1 máy xúc lật, máy phát điện nhỏ, cưa máy, cuốc, xẻng… cơ động lên hiện trường.

Các lực lượng nỗ lực dọn dẹp cây cối thông tuyến lên Bắc Trà My. Ảnh: Báo Quảng Nam

Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My trinh sát đường vào hiện trường sạt lở; lực lượng công binh tiến hành mở đường khẩn cấp. Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) cũng sẵn sàng trạng thái chiến đấu, cơ động khi cần thiết.

Công tác y tế được chuẩn bị chu đáo, có thể trưng dụng Trung tâm Y tế Nam Trà My để phục vụ khi cần thiết.

*Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường sẽ đi đánh giá thiệt hại do mưa bão và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão tại Bình Định và Quảng Ngãi....

Tác giả: Nhóm PV - CTV

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM