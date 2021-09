Phó thị trưởng Trung Quốc đột tử

Ông Pan Dongsheng (Ảnh: Global Times).

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Phó thị trưởng Phúc Châu Pan Dongsheng qua đời tại bệnh viện ngày 25/9, văn phòng công an thành phố Phúc Châu cho biết trên tài khoản WeChat chính thức hôm 26/9.

Theo Thời báo Hoàn cầu, ảnh chụp màn hình lý lịch đăng trên trang web chính thức của chính quyền thành phố Phúc Châu cho thấy, ông Pan sinh vào tháng 9/1964 tại Bình Đạn, tỉnh Phúc Kiến.

Kể từ tháng 4/2014, ông Pan được bổ nhiệm chức vụ phó thị trưởng kiêm Giám đốc Công an thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến. Vào tháng 6/2016, ông được đảm nhận nhiệm vụ phó thị trưởng kiêm Giám đốc Công an thành phố Phúc Châu, phụ trách an ninh công cộng, giải quyết buôn lậu và bảo vệ pháp quyền.

Các thông tin cho biết, trong 3 ngày trước khi qua đời, ông đã tham gia các cuộc họp và các công tác liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19, trong đó có một cuộc họp vào ngày 22/9.

Ngày 23/9, Bí thư Thành ủy Phúc Châu đã đến thăm cán bộ y tế tuyến đầu tại một số bệnh viện nội thành và kiểm tra công tác phòng chống dịch. Ônh Pan cũng có mặt trong chuyến đi này.

Sự ra đi của ông Pan diễn ra trong bối cảnh chính quyền tỉnh Phúc Kiến đang đẩy mạnh hoạt động phòng chống và kiểm soát đợt dịch Covid-19 mới nhất, bùng phát từ ngày 10/9. Tính đến ngày 25/9, tỉnh này đã ghi nhận tổng cộng 460 ca bệnh.

