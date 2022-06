Phố núi Sơn La ngập nặng sau mưa lớn, xe cộ 'bơi' trong nước

Trong hôm nay 7-6, ở khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, phía nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm nay đến sáng 9-6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Cảnh báo đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11 và 12-6, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.