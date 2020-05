Phó Giám đốc Công an Quảng Ngãi làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Định

Đại tá Võ Đức Nguyện được bổ nhiệm làm tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Định ​

Ngày 29/5, Công an tỉnh Bình Định tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, đại tá Võ Đức Nguyện, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Võ Đức Nguyện giữ chức Giám đốc công an tỉnh Bình Định; đồng thời công bố quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định và đại tá Huỳnh Văn An, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới ghi nhận đóng góp của thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên và đại tá Huỳnh Văn An. Theo thiếu tướng Lê Tấn Tới, dù trải qua nhiều lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau nhưng thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên và đại tá Huỳnh Văn An luôn nỗ lực hết mình với mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Bình Định xuất hiện nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng, đâm chém nhau gây thương vong, đập phá cơ sở làm ăn, kinh doanh, đòi nợ thuê kiểu "xã hội đen". Đại tá Võ Văn Nguyện được bổ nhiệm về làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Định nhận được sự kỳ vọng của người dân trong việc đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Được biết, Đại tá Võ Văn Nguyện, sinh năm 1966 tại huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi). Từng tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, trình độ cao cấp chính trị. Ông trải qua các chức vụ Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi kiêm Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện theo Nghị định của Chính phủ, sau khi Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh sát nhập về Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 10/8/2018, Đại tá Võ Đức Nguyện được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định điều động giữ chức được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Phan Công Bình (55 tuổi, huyện Tây Sơn, Bình Định), Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tác giả: Quang Đạt

Nguồn tin: Báo Giao thông