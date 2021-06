Phó giám đốc Công an Nghệ An thông tin về đám cháy khiến 6 người tử vong

Ngày 15/6, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy được xây dựng kiên cố, xung quanh có kính chịu lực, không có lối thoát nạn. Nhận định bước đầu, nguyên nhân tử vong của 6 nạn nhân là do ngạt khí độc đám cháy gây ra, còn cụ thể thì phải chờ kết quả điều tra”.

Theo Đại tá Cao Minh Huyền, vào khoảng 0h17 ngày 15/6, Trung tâm 114, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà dân, địa chỉ 146, đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh.

Cảnh sát tới hiện trường dập tắt đám cháy.

Ngay lập tức, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo huy động 7 xe chữa cháy, 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng PC07, PC09, PK02 và công an thành phố Vinh đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự. Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ huy.

Căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở kết hợp kinh doanh, được bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó, tầng 1 được sử dụng để cho thuê mặt bằng làm phòng trà (đã đóng cửa do dịch COVID-19), 1 phòng ngủ của gia đình, 1 gara ô tô; tầng 2 để trống; tầng 3 có một phòng ngủ cho thuê. Khi lực lượng chữa cháy tới hiện trường, đám cháy đã lan cả tầng 1 và đang cháy lên các tầng trên, khói khí độc bao trùm cả ngôi nhà.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã phá dỡ cửa, cấu kiện xây dựng của căn nhà để cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời chỉ đạo triển khai phun nước làm mát, ngăn cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo tại hiện trường.

Đến 0h40 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát phát hiện 6 thi thể (4 thi thể được phát hiện trong phòng ngủ tầng 1; 2 thi thể được phát hiện trong phòng ngủ tầng 3).

Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp Cục C09 - Bộ Công an tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy vào lúc rạng sáng 15/6 trên đường Đinh Công Tráng, TP Vinh (Nghệ An), khiến 6 người tử vong, C09 - Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong