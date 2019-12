Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng tiết lộ bất ngờ về đường dây cho vay “cắt cổ” giang hồ đất Bắc

Ngày 25/12, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đã cùng ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, trao thưởng cho lực lượng CSHS, Công an quận Hải Châu vì có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng quy mô lớn trên địa bàn quận.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ông Trần Mưu trao thưởng 5 triệu đồng cho Công an quận Hải Châu. Chủ tịch UBND quận Hải Châu trao thưởng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Đại tá Trần Mưu tiết lộ, đây là chuyên án phức tạp và lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay mà lực lượng Công an điều tra, khám phá. Do phạm vi hoạt động của nhóm này rất lớn, nên chính Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự của Công an tất cả các quận, huyện vào cuộc để thu thập thông tin, gặp gỡ nhân chứng để hỗ trợ Công an quận Hải Châu nhanh chóng làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường xử lý tội phạm dịp trước, trong và sau tết Nguyên Đán 2020, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen để bóc gỡ những chân rết đang ẩn nấp thực hiện trên địa bàn.

Qua đó, vào ngày 17/12, đã bắt giữ 9 đối tượng, hầu hết ở các tỉnh phía Bắc vì hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 20 đến 40%.

Hầu hết, thủ đoạn của các đối tượng trên là phát tờ rơi quảng cáo, lập trang mạng giới thiệu cho vay với thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp với lãi suất từ 20 đến 40%/1 tháng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự, công an quận Hải Châu phát hiện 8 máy tính xách tay cùng nhiều sổ ghi nợ, chứng minh nhân dân và gần 200 triệu đồng tiền mặt.

Qua mở rộng chuyên án, Cơ quan điều tra từng bước làm rõ nhóm đối tượng nêu trên. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng đã cho hàng trăm người trên địa bàn thành hố vay nặng lãi với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Công an thành phố, Đại tá Trần Mưu và Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Anh biểu dương thành tích xuất sắc, kịp thời của Công an quận Hải Châu và trao thưởng cho lực lượng phá án nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ Công an quận tiếp tục lập nhiều thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là trong dịp Lễ, Tết sắp đến.

Đại tá Trần Mưu cùng ông Lê Anh trao thưởng cho Ban chuyên án.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng vừa triệt xoá đường dây cho vay tín dụng đen của giới giang hồ đất Bắc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Văn Tài, Vũ Minh Hiếu, Trương Ngọc Tú, cùng trú tỉnh Hải Dương; Nguyễn Trung Hiếu, Vũ Đình Sơn, Nguyễn Văn Chiến, cùng trú tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Chí Cường, trú tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Xuân Cường, trú TP.Hải Phòng.

Đến nay, số tiền nhóm này cho vay với lãi suất lên đến hàng chục tỷ đồng. Lực lượng công an đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng và đưa 3 đối tượng khác đến trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Công an cũng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin