Khởi tố người đàn ông mang ba lô chứa thuốc và kíp nổ vào sân bay Thọ Xuân

Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can với người đàn ông mang ba lô có chứa thuốc và kíp nổ vào sân bay Thọ Xuân để lên máy bay vào các tỉnh phía Nam làm ăn.