Phê chuẩn khởi tố 3 cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ thiên tai

Tin từ Nghệ An, VKSND huyện Anh Sơn đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 cán bộ xã Khai Sơn, do có vi phạm trong chi trả tiền hỗ trợ thiên tai.

3 cán bộ xã bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360 - BLHS và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 - BLHS. Cụ thể:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1981, trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), Chủ tịch UBND xã Khai Sơn, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 1, Điều 360, Bộ luật hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Hoài. Ảnh CANA.

Bà Phan Thị Hoài (SN 1992, trú tại Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) - công chức địa chính - nông nghiệp xã Khai Sơn bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1, Điều 356, Bộ luật hình sự.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1968, trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1, Điều 356, Bộ luật hình sự.

Cả 3 bị can đều bị tạm giam để điều tra.

Kiểm sát bắt giữ Nguyễn Thị Kim Liên. Ảnh CANA.

Trước đó, qua tố giác của nhân dân, Công an phát hiện những dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Anh Sơn lập án đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, ngày 18/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 cán bộ xã có sai phạm.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: baovephapluat.vn