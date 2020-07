Phát triển thí điểm mô hình xe taxi công nghệ tại Nghệ An

Hội thảo "Công nghệ 4.0 - tầm nhìn và ứng dụng thực tiễn trong ngành vận tải taxi". Ảnh: Tr. Tuyên

Tham dự hội thảo có ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Nghệ An, ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, ngoài ra còn có một số diễn giả đại điện Hiệp hội Vận tải, Công an tỉnh Nghệ An.

Giám đốc Sở KHCN Nghệ An Trần Quốc Thành phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: PV

Hội thảo là dịp để các sở, ngành và doanh nghiệp vận tải ngồi lại gần nhau, chia sẻ một cách cởi mở và những vấn đề liên quan đến công nghệ, xu hướng và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn ngành vận tải hành khách; đồng thời tăng cường và làm hài hòa mối liên kết chặt chẽ này để cùng hướng đến hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng - Nhà nước đề ra.

"Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo và sự vào cuộc của các cấp, các ngành và doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An nhanh chóng ứng dụng hiệu quả thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào cuộc sống một cách toàn diện để có thể bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong phát triển kinh tế - xã hội", ông Thành chia sẻ.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Tập đoàn Mai Linh đã giới thiệu và phát triển thí điểm mô hình xe taxi công nghệ (Smart Taxi và Smart Car) tại Nghệ An. Đây cũng là địa phương đầu tiên được Tập đoàn Mai Linh lựa chọn để triển khai dòng sản phẩm mới này.

