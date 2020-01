Phạt nặng lái xe say rượu, tình hình TNGT ngày Tết ở Nghệ - Tĩnh thế nào?

Cấm bia rượu khi lái xe, tình hình TNGT ở Nghệ An và Hà Tĩnh những ngày Tết giảm so với cùng kỳ (Ảnh minh họa)

Sáng ngày 27/1 (tức mồng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), theo số liệu từ Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết: Trong 4 ngày Tết (từ 29 đến mùng 2 Tết), toàn tỉnh xảy ra 1 vụ TNGT đường bộ, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, số người bị thương không tăng không giảm. Không xảy ra TNGT đường thủy và đường sắt.

Chỉ tính riêng trong ngày 26/1 (tức mồng 2 Tết), lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức 53 ca TTKS với 200 cán bộ chiến sĩ tham gia. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Tại Hà Tĩnh trong 4 ngày đầu nghỉ Tết (từ 29 Tết đến ngày mồng 2 Tết) xảy ra 1 vụ TNGT, làm 1 người bị thương. So với cùng kỳ giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 4 người bị thương.

Công an TP Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô

Tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh cũng tiếp nhận 113 trường hợp nhập viện điều trị do va chạm giao thông; giảm 76 trường hợp so với 4 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh, trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, ngoài công tác phân luồng, điều tiết giao thông Công an TP luôn thường trực 3 tổ kiểm tra nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng trăm lượt người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tuy nhiên số lượng vi phạm rất ít. Hiện Công an TP Hà Tĩnh vẫn tiếp tục duy trì các tổ kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường.

