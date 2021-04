Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi lập lờ trên kênh thủy lợi ở Nghệ An

Ngày 28/4, lãnh đạo UBND xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể 1 người phụ nữ trôi trên kênh thủy lợi. Hiện công an đang khẩn trương làm rõ vụ việc, đồng thời thông báo truy tìm danh tính nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 8h30’ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể nữ giới trôi trên đoạn kênh 14A đoạn chảy qua địa bàn xóm Tiên Bồng, xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an huyện Yên Thành đã cử lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Nạn nhân có độ tuổi từ 40 - 50 tuổi (chưa rõ danh tính, quê quán), cao khoảng 1,5m, nặng 55 – 60kg, nạn nhân mặc quần bò dài màu xanh, áo thun ngắn màu đen.

Hiện, Công an huyện Yên Thành đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời thông báo đến các địa phương để truy tìm tung tích nạn nhân.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus