Phát hiện ổ sán lá ruột lớn trong tá tràng người bệnh nữ

Người bệnh này cho biết đã bị đau bụng trên rốn từ 10 ngày trước. Ban đầu chị cho rằng đây là dấu hiệu bình thường do tiêu hóa kém, nhưng cơn đau kéo dài suốt những ngày qua, không có dấu hiệu thuyên giảm nên chị thấy cần đến Bệnh viện thăm khám.

Hình ảnh con sán được đưa ra khỏi tá tràng của bệnh nhân

“Khi đưa đèn soi vào đoạn DII và DIII tá tràng, thấy nhiều con sán lá kích thước dài 2 - 3 cm đang di chuyển, tôi đã dùng rọ lấy dị vật để gắp chúng ra ngoài” - Bác sĩ CKII. Phùng Thị Hằng – Trưởng khoa Nội chia sẻ.

Sau khi nội soi tiến hành gắp sán, người bệnh được chỉ định nhập viện và tẩy sán theo phác đồ.

Hình ảnh con sán qua máy nội soi

Sán lá ruột (Fasciolopsis buski) hay còn gọi là sán bã trầu, là kí sinh trùng lớn nhất kí sinh ở người. Về hình dáng, loài sán này giống sán lá gan lớn với vật chủ chính là lợn. Con người có thể nhiễm sán do ăn thực vật thủy sinh (rau ngổ, ngó sen, rau cần,…) có nhiễm ấu trùng sán. Các trường hợp này gặp nhiều ở những vùng nuôi lợn, có nhiều ao, hồ và sử dụng thực vật nước ngọt. Việt Nam cũng là vùng dịch tễ của bệnh.

Sán lá ruột là loài lưỡng tính, khi trưởng thành sống ở ruột non của lợn, người và đẻ trứng. Sau đó trứng này theo phân ra ngoài, gặp điều kiện thuận lợi sẽ nở thành ấu trùng lông. Ấu trùng lông chui vào các loài ốc thích hợp và cho chu kỳ sống trong ốc phát triển thành ấu trùng đuôi. Ấu trùng đuôi bơi, bám vào các thực vật thủy sinh. Lợn hoặc người ăn phải các thực vật có ấu trùng vào ruột và sống ở ruột non.

Sơ đồ tóm tắt vòng đời của sán lá ruột.

Triệu chứng bệnh

Khi bị nhiễm sán lá ruột, người bệnh có thể có các dấu hiệu sau:

Cảm thấy mệt mỏi, uể oải.

Sụt cân, thiếu máu.

Đau bụng tiêu chảy bất thường.

Rối loạn tiêu hóa.

Bụng bị chướng.

Nếu để các triệu chứng này kéo dài, người bệnh sẽ có thể bị phù toàn thân, phù mặt, phù thành bụng, phù chân, tràn dịch màng ngoài tim, tràn dịch màng phổi, cổ trướng, thậm chí có thể tử vong do suy kiệt. Bên cạnh đó, nhiễm một số lượng lớn sán có thể dẫn đến tắc ruột hoặc thủng ruột.

Điều trị sán lá ruột

Có một số thuốc được chỉ định điều trị sán lá ruột, tuy nhiên lựa chọn tốt nhất là Praziquantel liều 25 mg/ kg x 3 lần/ ngày x 1 ngày.

Dự phòng sán

Để phòng tránh sán lá ruột nói riêng và các loại sán khác nói chung có thể đi vào cơ thể, người dân cần:

Tránh ăn sống các thực vật.

Quản lý nguồn chất thải của lợn, trâu bò.

Ăn chín uống sôi.

Vệ sinh tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh,…

Giữ vệ sinh môi trường sống.

Bên cạnh đó, nếu có hiện tượng mệt mỏi, đau bụng, thiếu máu mạn tính, hãy đến ngay cơ sở y tế uy tín để thăm khám, tìm ra nguyên nhân gây bệnh và điều trị chính xác.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn