Phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tổng hợp của Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong tháng 3/2022, các lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống tội phạm, phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng, nhiều vụ án liên quan đến tổ chức đánh bạc, tội phạm về ma túy, tội phạm về môi trường... Một số vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực được cơ quan chức năng phát hiện, khởi tố. Trong đó, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 02 cán bộ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, 01 cán bộ thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành khởi tố 02 vụ, 02 bị can là công chức địa chính xã Quỳnh Lâm và xã Quỳnh Hồng về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”.

Đ/c Hồ Xuân Bảy - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối nội chính

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phá chuyên án bắt, khởi tố 02 vụ, 02 bị can về tội trốn thuế, mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ với số tiền 15,4 tỷ đồng; phát hiện 09 vụ, 09 trường hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa không có giấy phép, hàng hóa nhập lậu, thu 45.800 bộ kit Test nhanh COVID-19, 20.250 que lấy mẫu bệnh phẩm, 1.590 chai nước sát khuẩn. Công an tỉnh bắt giữ một tàu chở 01 triệu lít xăng E5 trị giá 30 tỷ đồng không rõ giấy tờ, hóa đơn hợp pháp.

Đ/c Hồ Lê Ngọc – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tình hình giải quyết một số vụ việc Ban Nội chính Tỉnh ủy đang theo dõi

Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong tháng 3 nổi lên tình hình tội phạm đánh bạc lưu động, tội phạm tín dụng đen, chiếm đoạt tài sản qua mạng; vỡ phường hụi, tội phạm trốn thuế liên quan đến buôn bán xăng dầu

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Một số vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, dư luận xã hội quan tâm được các ngành chức năng tập trung chỉ đạo giải quyết.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tình hình xử lý một số vụ việc Thường trực Tỉnh ủy giao

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động của các cửa hàng xăng dầu

Đ/c Đinh Hồng Vinh – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình tiếp, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo cụ thể về tình hình giải quyết một số vụ việc; đưa ra nhận định về tình hình trong thời gian tới và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Trong đó, các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng nhất là các vấn đề liên quan đến khiếu kiện của người dân, đất đai tôn giáo.

Lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và các huyện, thành, thị năm 2022.

Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm công nghệ cao... Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, xăng dầu... Tập trung thực hiện tốt các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy nhất là phòng, chống cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo.

Tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại các kỳ giao ban hàng tháng và kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các vụ việc theo quy định.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn