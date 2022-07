Phát hiện nam thanh niên tử vong trong khách sạn, nghi do nợ nần

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 14/7, nam thanh niên khoảng 30 tuổi đã đến thuê phòng tại khách sạn trên đường Lê Lai, quận Gò Vấp, TP.CHM. Đến chiều 15/7, nhân viên khách sạn không thấy người này ra ngoài ăn uống cũng như trả phòng. Nhân viên nghi vấn nên báo quản lý lên gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Lúc này, mọi người mở cửa thì phát hiện vị khách đã tử vong với vết thương ở cổ.

Công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: Sài gòn giải phóng.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, nhà chức trách nghi vấn nam thanh niên tự tử do nợ nần.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra một người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại khách sạn Phú Mỹ, đường Lê Lợi, TP.Quảng Ngãi vào ngày 7/6.

Tiếp nhận tin báo, Công an Quảng Ngãi đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Người đàn ông tử vong được xác định là ông Q.T.T. (48 tuổi, quê An Giang). Trước đó 2 ngày, ông T. cùng bà T. (43 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) thuê phòng tại khách sạn Phú Mỹ để ở.

Nhân viên lễ tân khách sạn cho biết, do không thấy ông T. trả phòng như đã hẹn nên đã lên phòng kiểm tra. Khi kiểm tra, thấy phòng vẫn khóa kín cửa nhưng gọi mãi ông Tùng không phản hồi.

Vì vậy, nhân viên lễ tân mở cửa vào và phát hiện trong phòng ông T. đã tử vong bất thường. Trước khi gõ cửa phòng khoảng 30 phút, nhân viên lễ tân thấy bà T. rời khỏi khách sạn. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành truy tìm người phụ nữ ở cùng phòng với ông T. để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Linh Chi (T/h)

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT