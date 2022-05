Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về một vụ trộm táo tợn ở phường Bình Chuẩn (Thuận An, Bình Dương) khiến cư dân mạng chú ý theo dõi.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Phát hiện kẻ gian thập thò 'dắt trộm' xe máy, chủ nhà lao ra chặn nhưng vẫn nhận cái kết đầy 'đau đớn'

Sự việc diễn ra vào chiều tối 3/5. Lúc này, hai nam thanh niên đi trên một chiếc xe máy lén lút tiếp cận một ngôi nhà. Trước cửa nhà này có một chiếc xe máy đang dựng, không ai trông coi. Thấy sơ hở, hai tên trộm liền nhanh chóng hành động.

Gã trộm từ từ tiến lại gần chiếc xe, mắt không ngừng nhìn vào bên trong ngôi nhà "thám thính" động tĩnh, đồng thời nhanh tay bẻ khóa xe. Chỉ mất vài giây ngắn ngủi, tên trộm đã bẻ xong khóa. Trong lúc dắt xe bỏ trốn, hắn ta đã bị chủ nhà phát hiện.

Nam chủ nhà liền chạy theo tên trộm, định bám vào đuôi xe. Nhưng lúc này kẻ gian đã kịp cưỡi lên "chiến lợi phẩm" và phóng đi mất.

Chủ nhà cố gắng nhảy vồ lấy để giữ chiếc xe nhưng không thành. Sau đó anh bị mất đà ngã lăn ra đất đầy đau đớn. Một người đàn ông khác cũng chạy từ trong nhà ra ứng cứu nhưng đã quá muộn.

Hai người đàn ông chỉ đành bất lực nhìn theo bóng 2 kẻ gian tẩu thoát.

Đoạn diễn biến "gay cấn" của vụ trộm sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều bàn luận xôi nổi. Phần lớn đều phẫn nộ trước hành vi trộm cắp táo tợn của kẻ xấu. Đồng thời, nhiều bình luận gửi lời chia buồn với nạn nhân đã lao cả thân mình cố giữ chiếc xe nhưng vẫn bị vuột mất. Thành ra vừa mất xe lại còn ngã đau.

"Tội nghiệp anh áo đen quá. Cú vồ ếch kia nhìn thôi đã thấy đau rồi",

"Cố vậy nhưng vẫn mất. Báo công an đi anh",

"Hy vong công an sớm vào cuộc, tìm ra kẻ gian ăn cắp và trả lại tài sản cho người bị mất",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn