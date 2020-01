Phát hiện hơn 20 "nam thanh nữ tú" đang sử dụng ma túy trong quán karaoke

Rạng sáng ngày 15/1, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính phối hợp với Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke N.D., địa chỉ tại khu phố 4, phường An Phú, TX.Thuận An.

Nhiều nam nữ thanh niên đang chơi ma túy tại phòng hát.

Tại thời điểm kiểm tra, có nhiều khách đang hát tại đây và một số người đã tháo chạy. Lực lượng chức năng phát hiện tại 2 phòng hát có hơn 20 thanh niên nam, nữ đang sử dụng trái phép chất ma tuý.

Lực lượng kiểm tra đã thu giữ nhiều túi nilon chứa ma tuý, thuốc lắc kèm theo dụng cụ sử dụng ma túy.

Ma túy kèm dụng cụ sử dụng được phát hiện trên bàn.

Tiến hành làm việc, chủ cơ sở karaoke không xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, chứng nhận đảm bảo PCCC…

Ngoài ra, cơ sở này đã hoạt động kinh doanh quá giờ quy định, nhân viên phục vụ tại đây cũng không có hợp đồng lao động.

Hiện, vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: Báo Người đưa tin