Phát hiện hàng nghìn bánh trung thu không nguồn gốc chuẩn bị ra thị trường

Ngày 18/9, thông tin từ Cục QLTT Nghệ An cho biết, Đội QLTT số 10 (Cục QLTT Nghệ An) vừa kiểm tra, thu giữ nhiều đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực gồm súng nhựa, kiếm nhựa, tại 2 cơ sở kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Trung thu trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Hàng trăm súng nhựa, kiếm nhựa do Trung Quốc sản xuất được thu giữ

Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, tại thời điểm kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Trước đó, ngày 15/9, Đội QLTT số 8 phối hợp với Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em do ông Nguyễn Kim Trì (trú xóm 3, xã Hoa Sơn, Anh Sơn) làm chủ, phát hiện đang bày bán 185 súng nhựa và 125 kiếm nhựa đồ chơi các loại do Trung Quốc sản xuất.

Lô hàng trị giá hơn 9 triệu đồng này ông Trì cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng nên bị lực lượng chức năng thu giữ, phạt hành chính 3 triệu đồng.

Thu giữ nhiều bánh trung thu không rõ nguồn gốc, bột nguyên liệu làm bánh quá hạn sử dụng

Theo Cục QLTT tỉnh Nghệ An, trong vòng 4 ngày (từ 14-17/9) tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2021, lực lượng QLTT Nghệ An đã xử lý 15 vụ, thu phạt trên 90 triệu đồng, gồm 480 loại đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực như súng nhựa, kiếm nhựa; 51 loại đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ; 1.450 bánh trung thu không có nguồn gốc xuất xứ, cùng nhiều bánh ngọt và bột nguyên liệu làm bánh đã quá hạn sử dụng.

Sau dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát việc thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng được bán giảm giá, khuyến mại hoặc tái sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm khác gây mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong