Phát hiện cơ sở sản xuất bánh gói ở TP Vinh sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm

Trong tỉnh

Công an Thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở sản xuất hơn 400 bánh gói trên địa bàn dương tính với hàn the. Đáng nói, năm 2017, chính cơ sở này cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này với mức phạt 37,5 triệu đồng.