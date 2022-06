Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Trong tháng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh và cấp huyện.

Đ/c Hồ Xuân Bảy – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống các loại tội phạm trong tháng 6/2022

Lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp, không để phát sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó đã kìm giữ, kéo giảm sâu tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra án hình sự đạt cao (90,6%). Thực hiện Tháng cao điểm trong phòng chống ma túy, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 227 vụ, 287 đối tượng phạm tội về ma túy; 310 vụ việc với 341 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường; 36 vụ với 209 đối tượng đánh bạc thu hơn 1,1 tỷ đồng...

Công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai tích cực, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long để ngăn chặn tình trạng xảy ra các vụ việc phức tạp cần phải nắm bắt tình hình từ cơ sở, giải quyết dứt điểm

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong khối Nội chính đã báo cáo các nội dung liên quan đến một số vụ án được dư luận quan tâm; báo cáo tình hình an ninh trật tự biên giới.

Đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh báo cáo các nội dung liên quan đến vụ án bán đất tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên

Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong tháng 6, số vụ, tội phạm về ma túy và liên quan đến chức vụ tăng cao

Đưa ra dự báo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới, các đơn vị trong khối Nội chính thống nhất tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Trong đó, lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa cháy nổ, chất độc hóa học và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự, nhất là các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới, miền núi, dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng.

Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, các hành vi lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để vi phạm pháp luật; các hành vi khai thác khoáng sản trái phép...

Phối hợp làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy nhất là công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa nắng nóng, làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Đồng thời, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác bồi thường GPMB các dự án trọng điểm; quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi...

Tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại các kỳ giao ban khối hàng tháng và kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các vụ việc theo quy định tại Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn