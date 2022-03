Phát hiện 58 nam nữ "phê" ma túy trong câu lạc bộ bia

Ngày 9/3, Công an TP Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ sử dụng ma túy tại beer club Phương Đông (phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi).

Trước đó, tối 8/3, lực lượng trinh sát của Công an TP Quảng Ngãi đã đột kích quán beer club Phương Đông. Thời điểm đó, trong quán có trên 100 người đang say sưa theo tiếng nhạc mạnh. Nhiều người trong số này có biểu hiện sử dụng ma túy.

Công Quảng Ngãi đột kích beer club Phương Đông phát hiện 58 người dương tính với ma túy (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Lực lượng cảnh sát tiến hành kiểm tra, test nhanh ma túy những người có mặt tại đây. Kết quả cho thấy có 58 người, trong số này có nhiều trường hợp là nữ giới, dương tính với chất ma túy.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện beer club Phương Đông có nhiều loại rượu, nước uống, thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện Công an TP Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Thời gian qua, Công an Quảng Ngãi đã phát hiện, xử lý nhiều vụ sử dụng ma túy tập thể trong quán karaoke, beer club. Mới đây nhất, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Thị Bé (42 tuổi) do liên quan đến việc chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại cơ sở karaoke Đông Đô Hải. Trước đó, công an đã phát hiện tại karaoke Đông Đô Hải có 20 nam nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Quốc Triều

Nguồn tin: Báo Dân trí