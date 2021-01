Phát hiện 4 cô gái "bay lắc" cùng 3 nam thanh niên trong quán Karaoke

Khoảng 20h40' tối hôm qua (13/01), Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma tuý Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang tại phòng 303 quán Karaoke Century tại Tổ dân phố 7, thị trấn Đức Thọ, 7 đối tượng nam nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

7 đối tượng sử dụng ma túy bị bắt giữ.

Quá trình bắt quả tang phát hiện, thu giữ các đồ vật các đối tượng gồm 01 đĩa sứ, 01 tờ tiền polyme cuộn tròn, 01 thẻ ATM dùng để sử dụng ma tuý.

7 đối tượng, gồm: Trần Quốc Việt (SN 1979, trú tại thôn Phúc Xá, xã Hoà Lạc, huyện Đức Thọ); Lê Như Huỳnh (SN 1980, trú tại TDP1, TT Phố Châu, huyện Hương Sơn); Lư Thị Thao (SN 1998, trú tại Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An); Lê Thị Trang (SN 1998, trú tại Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An); Đinh Thị Yến (SN 1997, trú tại Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); Trần Thị Yến (SN 2000, trú tại Đại Lộc, huyện Can Lộc) và Nguyễn Viết Dũng (SN 1981, trú tại TT Hương Khê, huyện Hương Khê).



Tiến hành test (kiểm tra) nhanh ma tuý thì các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý tổng hợp.



Hiện Công an huyện Đức Thọ đang tiến hành lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật