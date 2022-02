Phát hiện 2.361 ca mắc Covid-19, dừng nhiều hoạt động tại các phường vùng đỏ

Sáng 13-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 12-2 đến 6 giờ ngày 13-2), tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.166 ca mắc Covid-19 mới, trong đó, có 286 ca cộng đồng; 880 ca đã được cách ly từ trước (879 ca là F1, 1 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Theo thống kê số địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong 12 giờ qua tại Nghệ An là: huyện Hưng Nguyên: 270, TP Vinh: 209, huyện Quỳnh Lưu: 170, huyện Nghi Lộc: 151.

Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu test nhanh cho người dân.

Trước đó, tối ngày 12-2, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, trong 12 giờ qua (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 12-2), tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.195 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 213 ca cộng đồng; 982 ca đã được cách ly từ trước (975 ca là F1, 7 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Các địa phương có ca mắc Covid-19 mới cao nhất là: TP Vinh: 217, huyện Nam Đàn: 216, huyện Yên Thành: 209, huyện Nghi Lộc: 208.

Như vậy, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 12-2 đến 6 giờ ngày 13-2) tại Nghệ An ghi nhận 2.361 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 499 ca cộng đồng.

Tại TP Vinh, Nghệ An, tính đến chiều ngày 12-2, địa phương này có hơn 2.700 ca F0 đang điều trị tại nhà và các cơ sở thu dung. Trong đó, 4 phường thuộc vùng đỏ gồm: Vinh Tân, Hưng Bình, Lê Mao, Trường Thi, trung bình mỗi phường có khoảng 300 F0 cách ly điều trị tại nhà.



Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, hạn chế đến mức thấp nhất dịch lây lan diện rộng tại các phường vùng đỏ, TP Vinh đã yêu cầu dừng các hoạt động tại các cơ sở kinh doanh, các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: cắt tóc, gội đầu, làm đẹp, mát xa, vũ trường, quán karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử; Dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rạp chiếu phim, các hoạt động thể dục thể thao... Đối với các nhà hàng quán ăn, chỉ được phép bán mang về. Hạn chế đi lại từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau, tuân thủ việc tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế. Đồng thời cũng giảm 50% số lượng người làm việc tại cơ quan, công sở, tăng cường làm việc trực tuyến.

Tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành công tác phòng chống dịch tại các khối dân cư, các cơ sở, quán hàng kinh doanh, các khu chung cư, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.



Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động