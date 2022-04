Phát cuồng vì ở Việt Nam cũng có làng chài tuyệt đẹp, Hometown Cha Cha Cha đời thực là đây chứ đâu!

Nếu yêu thích các bộ phim Hàn như Hometown Cha Cha Cha, bạn hẳn mê mẩn cuộc sống tại các làng chài ven biển. Khung cảnh đẹp như mộng, gió biển lồng lộng cộng thêm những ngõ phố nhỏ xinh chẳng có cảnh kẹt xe. Mới đây, người dùng TikTok truyền tay nhau chiếc clip về "làng chài đẹp nhất Quy Nhơn". Clip còn được lồng bản nhạc phim huyền thoại của Hometown Cha Cha Cha, tăng thêm cảm giác thơ mộng.

Làng chài đẹp nhất Quy Nhơn

Dàn hoa giấy rất lãng mạn

Ngôi nhà với cửa sổ xanh rất vintage

Biển xanh cát trắng cực chill

Địa danh này là Nhơn Lý, là một xã ven biển nằm ở phía đông bán đảo Phương Mai của tỉnh Bình Định, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20km. Nhơn Lý được xem như một thiên đường biển đảo của miền Trung, với các địa danh, thắng cảnh nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Sụn, đồi cát Phương Mai...

Cư dân mạng không khỏi trầm trồ về vẻ đẹp của Nhơn Lý và ao ước một ngày nào đó có thể đến thăm nơi này. Không biết có anh Tổ trưởng Hong đẹp trai nào ở đây không? Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng Nhơn Lý đẹp nhưng không như clip, vì clip đã chỉnh màu rất nhiều.

- Đẹp quá trời luôn. Lúc đầu mới xem tưởng phim Hometown Cha Cha Cha.

- Đã đi một lần. Đường xuống biển như cảnh Hàn Quốc vậy.

- Hè ra Nha Trang chơi xong sẵn ra Quy Nhơn xíu nữa là tuyệt lắm á.

- Đã từng đi lạc vô đây, siêu đẹp. Cảm giác yên bình lắm, chill chill.

- Nhơn Lý xinh thực sự, mình đi rồi. Gìa rồi về đây an hưởng tuổi già.

- Hôm qua mới đi xong nhưng không quay đẹp như vậy.

- Blend màu cho vintage chứ ở ngoài lem nhem, nắng nóng và cơ sở nhiều nơi xuống cấp khô cằn lắm.

- Biết chỉnh màu tự khắc sẽ đẹp.

