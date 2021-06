Phạt 8 triệu đồng 4 người đi câu cá trong ngày dịch

Vào 15h ngày 23/6, tổ công tác Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) và Công an xã Diễn Ngọc phát hiện 4 nam thanh niên, gồm: T.V.T và Đ.V.S, cả hai đều (SN 1995), trú tại xã Diễn Bích, cùng T.H.S và N.X.Đ (SN 2000), trú tại xã Diễn Ngọc, rủ nhau đi câu tại cảng cá Diễn Ngọc khi không giữ khoảng cách an toàn.

Các thanh niên bị lập biên bản xử phạt.

Tại buổi làm việc, 4 thanh niên đã thừa nhận việc tụ tập đi câu cá là sai quy định nên tự giác chấp hành. Căn cứ theo điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, Công an huyện Diễn Châu và Công an xã Diễn Ngọc đã tiến hành lập biên bản, xử phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân