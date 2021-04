Phẫn nộ trước vẻ thản nhiên của nghi phạm hiếp dâm, sát hại bé 5 tuổi ở Vũng Tàu tại Cơ quan công an

Chiều 19/4, Thành ủy TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an tỉnh tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ án bé gái 5 tuổi tử vong nghi bị hiếp dâm rồi sát hại tại phường Long Tâm, TP. Bà Rịa.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo từ phía gia đình bé N. (5 tuổi, thuộc khu phố 3, phường Long Tâm) về việc phát hiện thi thể bé gái tại bãi đất trống gần nhà, Công an tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đến hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh làm rõ vụ việc.

Sau quá trình điều tra, đến 22h ngày 18/4, công an đã triệu tập nghi can Phạm Văn Dũng (46 tuổi, hàng xóm của nạn nhân) để lấy lời khai. Qua quá trình đấu tranh khai thác, Dũng đã thừa nhận hành vi giết người, xâm hại bé N.

Đối tượng Phạm Văn Dũng không tỏ ra run sợ, hối lỗi khi có mặt ở Cơ quan công an (Nguồn ảnh: VTV)

Tại Cơ quan công an, Phạm Văn Dũng tỏ ra khá bình thản, ngồi rung đùi và trả lời dõng dạc các câu hỏi từ lực lượng chức năng. Sự lạnh lùng, thản nhiên, không chút hối lỗi của đối tượng khiến dân tình bức xúc. Trên rất nhiều diễn đàn, mọi người để lại những bình luận chỉ trích rất gay gắt về hành vi và thái độ của Phạm Văn Dũng.

Đối tượng khai báo, khoảng 17h20 ngày 17/4 có đến một nhà cùng xóm dự đám giỗ. Khoảng 20h, Dũng trở về nhưng thấy nhà vẫn khóa cửa nên đi bộ sang nhà mẹ vợ dự tiệc sinh nhật.

Trên đường đi, Dũng có gặp cháu L. (chị gái của N.) và N. Lúc này, đối tượng nảy sinh ý định xâm hại tình dục bé N. nên đã đứng đợi ở nghĩa địa. Chờ khi bé N. tới gần, liền bế bé và chạy đến gò cát cạnh sân bóng. Sợ hãi, cháu N. la lên liền bị Dũng bóp cổ đến chết. Sau đó, đối tượng dùng tay xâm hại bé N. và bỏ đi, mặc nạn nhân nằm lại bãi đất trống.

Đối tượng trả lời rành rọt các câu hỏi từ CSĐT (Nguồn ảnh: VTV)

Đối tượng không chỉ hiếp dâm, sát hại bé N., sau đó còn thản nhiên tới đám tang để thắp hương, chia buồn với gia đình như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tối qua thằng Dũng nó còn lại đám tang con bé để viếng, nó còn bắt tay tôi. Sáng nay mới biết nó là nghi can, ai cũng bức xúc cả, không ngờ nó lại làm chuyện ác độc như vậy", chú Vân (ông nội của bé N.) cho biết.

Ai nấy đều bàng hoàng khi biết danh tính của hung thủ ra tay với bé N.

Như đã thông tin, trước đó, vào khoảng 21h ngày 17/4, sau khi phát hiện bé N. mất tích, cả gia đình tá hỏa đi tìm. Đến hơn 22h cùng ngày, người mẹ đau đớn khi phát hiện bé gái nằm bất động tại một bãi đất trống cách nhà 300m. Tình trạng cháu bé không mặc quần áo, miệng sùi bọt mép. Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng đưa cháu N. vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong.

Sáng 19/4, cơ quan chức năng cho biết sau khi truy vết, khoanh vùng đã xác định Phạm Văn Dũng (quê Hải Phòng) là nghi phạm gây ra cái chết cho bé gái.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dũng về tội giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Các lệnh, quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê chuẩn.

