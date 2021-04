Phẫn nộ những vụ hiếp dâm trẻ em mà thủ phạm chính là "yêu râu xanh" mang mặt nạ "người thân"

Thời gian gần đây, những vụ việc hãm hiếp trẻ em đang có chiều hướng gia tăng. Một phần do tâm lý chủ quan của các bậc phụ huynh, một phần do đối tượng "yêu râu xanh" lợi dụng sự gần gũi, thân thiết cũng như sự ngây thơ, dễ tin người của các cháu nhỏ để xuống tay. Thậm chí, không chỉ giở trò đồi bại, mà do sợ bị phát hiện nên một số đối tượng còn đang tâm sát hại các em nhỏ khiến nhiều người đau lòng và phẫn nộ.

Dù sau đó, các đối tượng hiếp dâm trẻ em đều bị bắt giữ, đưa ra xét xử và chịu sự trừng phạt của pháp luật, thế nhưng đối với các nạn nhân và cả gia đình thì nỗi đau sẽ còn đeo đẳng, ám ảnh suốt cuộc đời.

Gã hàng xóm bóp cổ rồi xâm hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Gây rúng động dư luận nhất trong những ngày qua chính là sự việc 1 bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị người hàng xóm thân thiết sát hại và xâm hại tình dục.

Cụ thể, ngày 17/4, người thân phát hiện cháu P.N.Q.N. (5 tuổi, trú phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) không có ở nhà nên tổ chức đi tìm. Sau thời gian tìm kiếm, khi đến khu vực bãi đất trống cách nhà khoảng 300m, mẹ và cậu cháu N. phát hiện bé gái đang nằm bất động bên gò đất, trong tình trạng quần bị cởi và đắp lên người, miệng sùi bọt mép. Được đưa đi cấp cứu nhưng cháu N. đã tử vong; có dấu hiệu bị sát hại, xâm hại tình dục.

Ngay hôm sau, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, lập chuyên án để truy tìm hung thủ. Sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ phát hiện vụ án, ngày 18/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định được nghi can của vụ án và triệu tập đến làm việc.

Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Công lý)

Nghi can vụ việc được xác định là Phạm Văn Dũng (sinh năm 1975, làm nghề sản xuất giá đỗ, trú ở đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) - hàng xóm của nạn nhân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 17/4, Dũng đi dự đám giỗ ở nhà ông T.A. - một người hàng xóm. Đến 20h, hết tiệc đám giỗ, Dũng đi bộ về nhà nhưng nhà khóa cửa nên có ý định đi bộ qua nhà mẹ vợ để tiếp tục dự sinh nhật của người thân. Trên đường ra đầu hẻm, Dũng gặp cháu P.N.Q.N. đi theo sau nên nảy sinh ý định xâm hại tình dục.

Dũng đợi cháu đến rồi bế cháu đến khu đất vắng, cạnh một gò cát. Dũng đặt cháu xuống đất, cháu la lên. Sợ bị phát hiện, Dũng đã bóp cổ cháu bé đến chết, sau đó dùng tay xâm hại tình dục đối với nạn nhân.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng (Ảnh: CA cung cấp)

Đặc biệt, nơi Dũng dự đám giỗ là nhà ông T.A. - cũng chính là ông ngoại của nạn nhân. Ngày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Dũng về 2 hành vi "Giết người" và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo chia sẻ của chú Phạm Văn Vân (ông nội của bé N.) cho biết, gia đình hết sức bất ngờ khi đối tượng gây ra cái chết đau lòng cho cháu gái 5 tuổi lại là người hàng xóm thân thiết.

"Tối qua thằng Dũng nó còn lại đám tang con bé để viếng, nó còn bắt tay tôi. Sáng nay mới biết nó là nghi can, ai cũng bức xúc cả, không ngờ nó lại làm chuyện ác độc như vậy", chú Vân cho biết.

Theo chú Vân, đối tượng Dũng sống gần nhà của bé N., tối qua Dũng vẫn rất điềm tĩnh, qua nhà chia buồn cùng gia đình, không có biểu hiện nào bất thường.

"Yêu râu xanh" hiếp dâm cháu bé 2 tuổi khi mẹ đem con qua gửi

Ngày 19/4, Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Quốc Lâm (38 tuổi, trú khu phố 2, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Nguyễn Quốc Lâm

Cơ quan công an cho biết nhận được trình báo của chị T.T.H. (trú thị trấn Liên Hương) ngày 17/4 về việc Lâm có hành vi giao cấu với con gái chị H. là cháu V. mới chỉ có 2 tuổi. Theo trình báo, chị H. gửi con tại nhà của Lâm. Khi chị H. bất ngờ đến đón con thì phát hiện Lâm đang thực hiện hành vi thú tính của hắn.

Cơ quan công an sau đó vào cuộc điều tra nhưng Lâm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra sau đó đã truy tìm và bắt giữ khi Lâm đang lẩn trốn tại phường Bình Trị Đông A (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Tài xế xe cứu thương hiếp dâm con riêng của vợ

Không chỉ đơn thuần là hàng xóm, mà "yêu râu xanh" còn đội lốt cả "người thân". Và gây phẫn nộ trong thời gian gần đây nhất chính là vụ việc tài xế xe cứu thương hiếp dâm con riêng của vợ.

Ngày 8/4, Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đơn vị này đã bàn giao Nguyễn Văn Phúc (SN 1979, ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, điều tra theo thẩm quyền về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phúc là tài xế xe cấp cứu dịch vụ ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Sau khi chồng mất, năm 2014 chị T.T.K.S. (SN 1979) quen Phúc và về ở chung đến năm 2018 mới đăng ký kết hôn. Chị S. có 2 con gái với chồng trước và có 1 bé gái là con chung với Phúc. Thường ngày, chị S. đi làm thì 3 con gái ở nhà.

Đến tháng 3/2021, bé N.L.N.H. (sinh ngày 2/9/2008) là con riêng của chị S. nói cho ông nội biết là bị cha dượng hiếp dâm, nên ông nội bé H. đã đến Công an tố giác hành vi của Phúc.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP. Mỹ Tho đã tiến hành đưa bé H. đi giám định pháp y, đồng thời lấy lời khai của Phúc và những người có liên quan.

Đối tượng Phúc (ảnh nhỏ)

Tại cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận có quan hệ với bé H. nhiều lần. Theo trình bày của bé H. thì từ tháng 8/2019 bé H. thường xuyên bị Phúc bắt quan hệ tình dục. Mỗi tuần quan hệ từ 2 đến 3 lần tại phòng ngủ hoặc khách sạn. Sau mỗi lần quan hệ xong, Phúc đưa thuốc tránh thai cho bé H. uống. Mặc dù bé H. có phản kháng nhưng bị Phúc nhiều lần đe dọa sẽ giết H. và mẹ nên bé không dám nói với ai.

Do bận đi làm nên đến khi Cơ quan điều tra mời làm việc thì chị S. mới biết con mình bị bố dượng xâm hại.

Chú ruột hiếp dâm cháu gái 14 tuổi đến mang thai ở Hải Phòng

Ngày 12/3, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của gia đình cháu Đ.T.T. (SN 2007, ở xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tố cáo Đỗ Văn Lại (SN 1976, ở cùng địa chỉ trên), có hành vi quan hệ tình dục với T., khiến bé gái có thai.

Đáng chú ý, Đỗ Văn Lại là chú ruột của nạn nhân.

Đỗ Văn Lại (Ảnh: VOV)

Khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra, thu thập tài liệu, Công an huyện Vĩnh Bảo đã triệu tập Đỗ Văn Lại. Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Lại khai nhận, ông ta đã 5 lần quan hệ tình dục với cháu gái, trong đó, có 2 lần quan hệ khi T. dưới 13 tuổi.

Bé gái 12 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội

Cuối tháng 1/2021, Công an quận Hà Đông tiếp nhận đơn tố giác từ ông N.T.T. (37 tuổi) về việc đối tượng Tùng có hành vi hiếp dâm bé N.H.B. (12 tuổi), cháu họ của ông T.

Theo lời khai ban đầu của cháu B., từ tháng 7/2020, cháu cùng mẹ là Hoàng Thị Thu Huyền chuyển về sinh sống tại ngõ 2, tổ dân phố Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu. Thời gian này, Huyền có quan hệ tình cảm với Phạm Thanh Tùng và người này thường xuyên ăn ở tại căn hộ cùng mẹ con Huyền.

Quá trình sinh sống, cháu B. bị Phạm Thanh Tùng đánh và ép quan hệ tình dục. Huyền cũng nhiều lần đánh đập cháu B.

Khoảng cuối tháng 1/2021, bác ruột cháu B. biết chuyện nên đã đón B. và em trai về nhà ở nhờ và đưa đi trình báo Công an phường Hà Cầu.

Trước sự việc nghiêm trọng nói trên, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh ban đầu, cháu N.H.B. (sinh năm 2009) và hai em là Hoàng Hải Đ. (SN 2012), S. (SN 2018, chưa đăng ký khai sinh) ở cùng mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền (là bị can trong vụ án). Huyền có quan hệ tình cảm với Phạm Thanh Tùng. Tùng thường xuyên đến nhà Huyền chơi, ăn cơm và ngủ lại.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng nhiều lần ép cháu B. quan hệ tình dục, khi cháu B. không đồng ý, Tùng đe dọa sẽ đánh nên cháu B. sợ và phải làm theo lời của Tùng.

Khoảng tháng 7/2020, Tùng đã 4 lần đến nhà cháu B. ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Khi Huyền không có nhà, Tùng đã ép cháu B. để quan hệ tình dục.

Cháu B. bị bạo hành với nhiều vết thương khắp cơ thể

Khoảng từ tháng 1/2021, Tùng còn 2 lần đưa cháu B. đến nhà bà ngoại của Tùng ở phố Ngô Thì Sỹ (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) để quan hệ tình dục. Tại đây, Tùng đưa cháu B. lên tầng 2 để quan hệ tình dục nhưng cháu B. không nghe lời, do đó Tùng dọa đánh. Cuối cùng, cháu B. phải thực hiện theo yêu cầu của Tùng.

Trong suốt khoảng thời gian kể trên, mỗi khi bị cháu B. phản kháng, Tùng dùng gậy bằng nhựa đánh vào chân và tay cháu B., buộc cháu B. để cho Tùng quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong, Tùng dọa nếu B. kể với mẹ sẽ bị đánh.

Phạm Thanh Tùng đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về việc nhiều lần xâm hại con của người tình

Ngoài ra, đối tượng Tùng còn để lại một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia có lưu sẵn số điện thoại của Tùng và dặn cháu B. khi nào Huyền không có ở nhà thì gọi cho Tùng đến để quan hệ tình dục.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Phạm Thanh Tùng không khai nhận hành vi phạm tội, đến ngày 20/2/2021, Tùng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thanh Tùng (tại số 11 khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc), cơ quan chức năng thu giữ 3 chiếc quần bò mà Tùng thường mặc khi quan hệ tình dục với cháu B.

Ngoài việc bị Tùng hiếp dâm, đánh đập, cháu B. cũng thường xuyên bị mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền sử dụng ống nước, dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay, lưng khi B. không vâng lời.

Bước đầu tại cơ quan chức năng, Hoàng Thị Thu Huyền khai nhận hành vi hành hạ con đẻ như trên, phù hợp với lời khai của cháu B. và lời khai của hàng xóm, láng giềng về việc thường xuyên nghe, nhìn thấy Huyền đánh đập, mắng chửi cháu B.

Cháu B. sợ hãi kể lại sự việc

Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội hành hạ con.

