Phẫn nộ người mẹ đánh bé trai dã man ở Bình Dương

Người phụ nữ đánh con dã man (Ảnh: cắt từ clip)

Chiều 28/5, trao đổi với PV Tiền Phong ông Võ Văn Lợi – Chủ tịch UBND xã An Bình (huyện Phú Giáo, Bình Dương) cho biết, các đơn vị liên quan đang có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ người phụ nữ bạo hành bé trai. Lực lượng chức năng đang lấy lời khai của những người liên quan nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ dùng tay bóp cổ, hai chân đạp liên tục vào một bé trai 5 tuổi đang nằm dưới nền nhà. Người phụ nữ vừa đánh bé trai vửa chửi thề, trong khi người cha của nạn nhân ngồi cạnh những không có biểu hiện can ngăn.

Người tung video cảnh bạo lực trên cho biết bé trai bị bạo hành dã man bị mẹ hành hạ. Video sau đó được cộng đồng mạng lan truyền nhanh chóng kèm sự phẫn nộ, lên án hành vi tàn bạo của người phụ nữ.

