Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 100% kế hoạch

Ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đến ngày 10/8/2021 mới đạt 39,13% so với kế hoạch vốn năm 2021 đã được giao chi tiết, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (46,73%), đặc biệt tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài rất thấp (13,63%). Một số địa phương đã tích cực, chủ động với nhiều biện pháp hiệu quả nên kết quả giải ngân đạt cao (trên 60%) như: Tương Dương (89,97%), thành phố Vinh (83,53%), Kỳ Sơn (82,16%), Thanh Chương (77,13%), Nghĩa Đàn (67,45%), Diễn Châu (62,8%). Bên cạnh đó vẫn còn nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp như: Anh Sơn (29,62%), Nghi Lộc (28,24%), Con Cuông (27,91%), Hưng Nguyên (24,07%), TX Cửa Lò (23,43%), TX Hoàng Mai (20%); đặc biệt một số cơ quan, đơn vị chưa giải ngân (0%), như: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Trung tâm giống cây trồng Nghệ An, Trường THPT Nam Đàn 2, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan do dịch bệnh COVD-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa phương, giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao. Tuy nhiên nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhất là các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị thiếu quyết tâm chính trị, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ; công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; công tác kiểm tra, chỉ đạo chưa quyết liệt; việc xử lý các trường hợp chậm trễ, vi phạm quy định còn chưa kịp thời, nghiêm minh,...