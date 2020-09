Phạm Văn Quyến: ‘Tôi mong truyền lại tư chất để cầu thủ SLNA hướng lên ĐT Việt Nam’

Tôi cho rằng để mà nói Sông Lam Nghệ An đã trở lại với thành công trong công tác đào tạo trẻ thì hơi vội. Sông Lam Nghệ An cần thêm nhiều thời gian. Tôi cũng mới làm nghề huấn luyện được 3 năm nên chưa thể nói trước được điều gì. Tương lai còn phải do cầu thủ. Nếu họ biết phấn đấu thì sẽ thành công nhiều hơn. Nếu có một sự so sánh giữa học viện của HAGL hay PVF thì tôi cho rằng Sông Lam Nghệ An cần có sự quan tâm nhiều hơn từ các doanh nghiệp tỉnh nhà thì mới có thể theo được hai lò đào tạo kể trên.