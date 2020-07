Phá tụ điểm mại dâm núp bóng quán cà phê ở Quảng Ninh

Thông tin từ Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 9/7 cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công một tụ điểm mại dâm núp bóng quán cà phê trên địa bàn phường Hà Tu, TP Hạ Long. Trước đó, tụ điểm mại dâm này có hoạt động phức tạp và gây bức xúc cho nhân dân khu vực.

Cụ thể vào tối ngày 7/7, Công an TP Hạ Long tiến hành kiểm tra quán cà phê giải khát Hồng Thắm do Lại Thị Thắm (SN 1977, trú tại xã Liên Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) làm chủ. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang tại phòng ngủ số 1 và số 2 của quán cà phê có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Lại Thị Thắm tại cơ quan công an, ảnh: công an cung cấp.

Tại cơ quan công an, Lại Thị Thắm khai nhận đã thuê các gái mại dâm đến làm nhân viên của quán cà phê và bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Theo đó, mỗi lần bán dâm Thắm thu 200.000 đồng của khách rồi chia cho nhân viên 100.000 đồng còn lại Thắm thu lợi cho bản thân.

Hiện Công an TP Hạ Long đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

