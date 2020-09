Phá trường gà 200 đối tượng tham gia

Bước đầu các đơn vị điều tra đã xác định được đối tượng cầm đầu “trường gà khủng” này là Nguyễn Minh Thành (biệt danh ông Cò, SN 1977, ngụ phường 1, quận 6).

Trước đó chiều 25/9, hơn 200 Cảnh sát do Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy-Công an TP Hồ Chí Minh làm chủ công phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và Công an quận 6… bất ngờ ập vào “trường gà” được bao bọc bằng các tấm tôn, cạnh một công trình đang xây dựng gần giao lộ Võ Văn Kiệt-Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6. Các mũi tấn công đã bao vây toàn bộ khu vực này, Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ chặn và chuyển hướng các dòng phương tiện để phục vụ công tác đánh án.

Thời điểm các tổ công tác ập vào khống chế các con bạc trong trường gà của Thành.

Một số đối tượng cảnh giới định “cấp báo” nhưng tất cả đã bị khống chế. Các mũi tấn công đã phá tường rào tôn tạo sự bất ngờ khiến các con bạc không kịp trở tay. Một số cố tháo chạy ra ngoài nhưng bị các tổ công tác nổ súng chỉ thiên, uy hiếp tinh thần và khống chế toàn bộ các đối tượng.

Bên trong “trường gà khủng” này gần 200 đối tượng bị khống chế đưa về trụ sở, nhiều cặp gà đá, cựa và các dụng cụ đá gà cùng số tiền trang ban đầu thu được trên 2 tỷ đồng.

Ngay trong đêm các tổ công tác làm việc liên tục với gần 200 đối tượng để xác định đối tượng chủ mưu. Bước đầu Nguyễn Minh Thành được xác định là kẻ đã mở trường gà này.

Theo điều tra ban đầu, Thành là dân địa phương, đã có nhiều tiền án về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, là một tay “trùm” cờ bạc mà nhiều dân anh chị biết tiếng…

Bởi vậy, vì quá lọc lõi với “nghề” bài bạc, nên khi “tái xuất giang hồ” Thành rất tinh vi để qua mắt lực lượng Công an.

Để thiết lập “trường gà khủng” này, Thành đã liên hệ trước với các con bạc là “mối quen” từ trước, khi thấy nhu cầu của các con bạc cao, mức ăn thua lớn Thành mới mở trường gà. Để thu hút giới bài bạc đến sát phạt, Thành liên kết với một số đối tượng cộm cán, có tiếng trong giới bài bạc để về phục vụ cho mình.

Khoảng 4 tháng trước, Thành nhận thấy khu đất trống gần một công trình được vây kín bằng tôn, nơi đây là địa điểm lý tưởng để mở “trường gà” sát phạt.

Tại khu vực này các xe tải lớn ra vào các chành thường xuyên, người dân lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt với mật độ dầy, nhưng “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” Thành quyết định chọn nơi này. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Thành dựng các chòi phía trước hàng rào tôn giả buôn bán nước lề đường với mục đích cho đàn em cảnh giới.

Cao tay hơn, Thành thường xuyên cho các nhóm đàn em canh me trụ sở Công an các phường xung quanh “trường gà”, cử nhóm đàn em canh me tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận 6. Nếu thấy Công an triển khai quân số lớn ra khỏi trụ sở, Thành cho “ trường gà” tạm ngưng hoạt động. Khi các con bạc đến đây sát phạt, Thành cho đàn em hướng dẫn gởi xe ở các khu vực xa rồi đi xe ôm đến “trường gà”. Bằng hành động tinh vi này mà “trường gà khủng” của Thành hoạt động yên ổn trong nhiều tháng trời.

Sau khi thu thập chứng cứ về “trường gà khủng” do Thành cầm đầu, sau nhiều cuộc họp, để đánh lạc hướng nhóm tội phạm này, Công an TP Hồ Chí Minh đã để Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy làm chủ công phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động triệt phá trường gà trên. Chiều 25/9, sau khi bí mật ém quân nhiều giờ liền, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt ập vào khống chế gọn gần 200 đối tượng bên trong trường gà này.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân