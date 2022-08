Phá đường dây thầu đề quy mô lớn do “hot girl” cầm đầu

Chiều 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Đào Thị Mỹ Linh (SN 1990), Lương Thị Diện (SN 1985), Lê Hoàng Anh (SN 1985), Nguyễn Thái Phong (SN 1980), Phan Thanh Hoàng (SN 1994), Trần Hoài Minh (SN 1993), Văn Phương (SN 1986), Dương Hồng Phương (SN 1989, cùng ngụ Tây Ninh), Đặng Thị Thúy Vân (SN 1999, ngụ Cà Mau) về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Riêng Lê Minh Hữu (SN 1990, ngụ thị xã Hòa Thành) bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng cùng tang vật.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đường dây thầu đề với số tiền giao dịch đánh bạc hàng trăm triệu đồng/ngày, nên lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, lúc 18h ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Châu Thành, Công an thị xã Hòa Thành, Công an TP Tây Ninh chia làm 6 tổ đột kích 6 điểm của đường dây trên ở huyện Châu Thành, thị xã Hòa Thành và TP Tây Ninh.

Lực lượng Công an đã bắt quả tang và mời làm việc 15 đối tượng về các hành vi trên. Tang vật thu giữ, gồm: 1 ôtô, 9 xe môtô, 16 ĐTDĐ các loại, 15 cuốn tập có ghi chữ và số, hơn 190 triệu đồng, nhiều viên ma tuý... Qua kiểm tra nhanh chất gây nghiện đối với 15 đối tượng, Công an phát hiện 5 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, từ đầu năm 2022, Linh đã cấu kết cùng Phong và Diện tổ chức đường dây mua bán số đề quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày, nhóm Linh nhận phơi số đề của các “tay em” như: Hoàng Anh, Văn Phương, Minh, Hồng Phương, Vân và nhiều đối tượng khác tại TP Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, huyện Châu Thành và huyện Tân Biên để tập hợp.

Sau đó, nhóm Linh chuyển giao cho Hoàng để hưởng “hoa hồng” tiền phần trăm chênh lệch đối với tổng số phơi đã giao. Ngoài ra, nhóm Linh còn lựa chọn một số phơi đề giữ lại để hưởng thêm lợi nhuận bất chính.

Theo phân công của Linh, các “tay em” sẽ nhận mua số đề của những người chơi từ 13h đến 18h15 ở các đài xổ số miền Nam, miền Trung và miền Bắc qua tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo hoặc ghi âm... Khi có kết quả thắng thua thì Linh, Phong, Diện chung chi cho “tay em” bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Được biết, Linh là một “hot girl” có tiếng. Linh thường hay ăn mặc sang chảnh và xuất hiện tại các địa điểm ăn chơi trên địa bàn.

Tác giả: T.Nhung-N.M

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân