Phá đường dây ma tuý khủng của 2 anh em 9X, thu giữ 'kho' súng đạn

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng chức năng của Bộ Công an triệt phá thành công đường dây ma tuý do 2 anh em ruột đều ở độ tuổi 9X cầm đầu; thu giữ lượng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh này.

Cụ thể, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28/9, lực lượng công an bắt quả tang Hà Văn Thái (SN 1990, trú tại xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đang vận chuyển trái phép 6 bánh heroin, 7 kg ketamin và 12.000 viên hồng phiến.

Khám xét nhà riêng của Hà Văn Thái, công an tiếp tục thu giữ một lượng lớn ma tuý các loại - Ảnh: Hoàng Long

Ngay sau đó, cảnh sát đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, kết quả thu giữ thêm 1 bánh heroin, 1 kg ketamin, trên 3.000 viên ma túy tổng hợp, 1 súng AK, 8 viên đạn, 1 súng côn quay, 1 xe ô tô và 273 triệu đồng.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Văn Thịnh (SN 1992, cùng trú tại xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, là em trai của Hà Văn Thái), lực lượng chức năng thu giữ 6 bánh heroin, 6.000 viên hồng phiến, 1 súng quân dụng CZ75, 20 viên đạn, 1 súng bắn đạn chì, cùng hơn 100 viên đạn. Tổng trọng lượng các loại ma tuý thu giữ trong vụ án lên tới trên 23 kg.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình và các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây ma tuý này.

Ngoài hơn 23 kg ma tuý các loại, các đối tượng còn tàng trữ nhiều vũ khí, đạn dược - Ảnh: Hoàng Long

Đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết, chiều qua (29/9), lãnh đạo Bộ Công an đã gửi Thư khen các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án này; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cũng tặng Giấy khen cho 8 cá nhân thuộc Công an tỉnh Thái Bình tham gia chuyên án.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thái Bình đã thưởng Ban chuyên án 50 triệu đồng và tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tác giả: Hoàng Long

Nguồn tin: Báo Tiền Phong