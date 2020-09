Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề nghìn tỷ đồng

Your browser does not support the video tag.

Video: Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề “khủng” với số tiền trên 1.000 tỷ

Sáng 22/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, các đơn vị thuộc Công an tỉnh này vừa phối hợp phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng và số lô, số đề.

Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trần Thị Hiên, trú tại thị xã Ba Đồn.

Các đối tượng chính trong đường dây này gồm: Hoàng Xuân Cường (SN 1965, trú tại huyện Bố Trạch), Phạm Tuấn Anh (SN 1988, trú tại huyện Lệ Thủy), Nguyễn Quốc Sáng (SN 1979), Mai Quang Tuấn (SN 1990), Nguyễn Viết Thắng (SN 1986) và Trần Thị Hiên (SN 1978) cùng trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Sau thời gian theo dõi, xác lập chuyên án, vào rạng sáng ngày 21/9, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 120 cán bộ chiến sỹ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan và công an các địa phương, triển khai khám xét khẩn cấp chỗ ở của 6 đối tượng nêu trên.

Qua khám xét, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện số tiền lớn cùng tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng.

Qua công tác khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 4 sổ tiết kiệm có trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, 195 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, hàng chục điện thoại di động, máy tính cùng hàng trăm tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan công an cũng đã làm rõ có hơn 30 đối tượng tham gia vào đường dây đánh bạc quy mô lớn này. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng cho việc đánh bạc kể từ tháng 7/2020 đến nay là hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí