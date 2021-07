Phá đường dây cá độ bóng đá 10 tỷ đồng qua mạng

Ngày 30/6, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng bị bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Phú Lộc đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1993, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc).

Nguyễn Trung Hiếu, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Bên cạnh đó, công an còn bắt giữ 4 đối tượng giúp sức Hiếu và 3 con bạc. Tính tổng số tiền nhóm này đã thực hiện trên mạng máy tính cho đến ngày 27/6 là khoảng 10 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp tại nhà của đối tượng Trần Trung Hiếu, lực lượng công an thu giữ được số tiền hơn 100 triệu đồng và bắt giữ thêm 6 đối tượng là con bạc cấp dưới trong đường dây này.

Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

