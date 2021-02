Phá chuyên án ma túy đá lớn nhất ở Lai Châu

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Tam Đường phát hiện một nhóm đối tượng ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy đi qua địa bàn. Đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập được thông tin rất quan trọng là có một nhóm đối tượng người dân tộc Mông ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên câu kết hình thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Mường Nhé, Điện Biên qua Tam Đường, Lai Châu sang Lào Cai và các tỉnh, thành phố tiêu thụ.

Giàng A Dao, Giàng Thị Vang và Giàng Thị Chu tại Cơ quan điều tra.

Ngày 17/2, Ban Chuyên án nhận được thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy từ Mường Nhé, Điện Biên đi qua Tam Đường, Lai Châu đi Lào Cai tiêu thụ. Thủ đoạn nhóm vận chuyển gồm 6 đối tượng đi 5 xe máy chia thành nhiều tốp khác nhau. 3 đối tượng đi trước làm hoa tiêu, dò đường; 1 đối tượng đi sau trực tiếp vận chuyển ma túy và 2 đối tượng đi cùng áp tải.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định chỉ đạo triển khai lực lượng phá án. Khoảng 7h50’ ngày 18/2/2021, Tổ công tác Ban chuyên án tổ chức tuần tra, kiểm soát tại Km56+400, Quốc lộ 4D, thuộc bản Nà Đa, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe máy đi theo hướng Điện Biên qua Lai Châu để sang Lào Cai.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra vụ án.

Khi Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, đối tượng hoảng sợ điều khiển xe mô tô đâm vào đống gạch bên đường theo hướng di chuyển và bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ đối tượng cùng 18 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Qua khai thác nhanh, đối tượng tên là Giàng A Dao, sinh năm 1982, ở xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Các đối tượng còn lại đã chạy trốn.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Tam Đường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an thành phố Lai Châu, Công an huyện Sìn Hồ cùng với sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định các đối tượng giấu xe mô tô và bỏ trốn lên rừng cách đối tượng Dao bị bắt khoảng gần 10 km.

Lực lượng chức năng cân tịnh trọng lượng số ma túy đá thu giữ.

Sau gần 11 tiếng đồng hồ quyết tâm truy đuổi trong đêm tối, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là Giàng Thị Vang, sinh năm 1984, ở xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và Giàng Thị Chu, sinh năm 1985, ở xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Hiện tại, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lai Châu một mặt đang tổ chức đấu tranh với các đối tượng, một mặt tiếp tục triển khai lực lượng quyết tâm truy bắt các đối tượng còn lại.

Đây là chuyên án lớn điển hình có sự huy động lực lượng đông đảo, vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của quần chúng nhân dân. Đây cũng là chuyên án thu giữ lượng ma túy dạng đá lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ trước tới nay.

Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND Lai Châu tỉnh khen thưởng tập thể Ban Chuyên án.

Để kịp thời động viên, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời có mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 221D bắt các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

