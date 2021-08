PGĐ Công an Nghệ An chỉ đạo làm rõ việc cấp giấy đi đường sai đối tượng

Đó là khẳng định của Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khi đi kiểm tra đột xuất tại một số chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố Vinh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - Đại tá Cao Minh Huyền chỉ đạo xác minh, làm rõ việc cấp giấy đi đường không đúng đối tượng

Nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua quá trình kiểm tra thực tế, Đại tá Cao Minh Huyền đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình tuần tra, kiểm soát cũng như thường trực tại các chốt kiểm soát dịch. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng liên quan thường xuyên nắm bắt tình hình để tham mưu, đề xuất trang cấp thêm các trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết cho quá trình làm nhiệm vụ, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho cán bộ, chiến sỹ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh còn nhấn mạnh cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lợi dụng giấy xác nhận công việc hoặc thẻ đi chợ để ra đường với những lí do không chính đáng; yêu cầu các tổ kiểm soát dịch lưu động của Công an tỉnh tăng cường tuần tra trên khắp các tuyến đường thành phố Vinh, kể cả các ngõ nhỏ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.

Đặc biệt, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các phòng chức năng tổ chức xác minh, làm rõ các đơn vị, doanh nghiệp cấp giấy đi đường cho các trường hợp người lao động ra ngoài với mục đích không thực sự cần thiết.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông