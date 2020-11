Ôtô kéo lê xe máy chở sản phụ đi sinh khoảng 500m

Khoảng 21 giờ 30 ngày 14-11, tại tuyến đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ôtô và xe máy.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc ôtô 76A-020.91 do chị N.T.T.T. (ngụ phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi - làm việc tại một ngân hàng ở TP Quảng Ngãi) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ đường Quang Trung đến đường Trương Định. Khi đến trước nhà thờ lớn (trên đường Hùng Vương) đã va chạm với xe máy 76E1-364.94 do vợ chồng thai phụ Phạm Thị Trà My và Võ Tấn Thống (26 tuổi, cùng xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) đang dừng lại mặc áo mưa bên đường – trên đường đến bệnh viện sinh nở.

Vụ tai nạn xảy ra khiến chị Phạm Thị Trà My bị thương, bất tỉnh, được người dân chuyển đến Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, mổ lấy thai.