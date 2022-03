Ông Trịnh Văn Quyết sẽ đối diện với khung hình phạt nào?

Chiều 29/3,Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tiến hành điều tra, xác minh đối với ông Trịnh Văn Quyết, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán", "che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội danh ông Trịnh Văn Quyết vừa bị khởi tố có hai khung hình phạt. Trong đó khung cao nhất là 7 năm tù giam.

Theo khoản 3, Điều 12 Luật chứng khoán năm 2019, thao túng thị trường chứng khoán là một trong các hành vi bị cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Khoản 2, Điều 3 Nghị định 156/2020/NĐ-CP có quy định về những hành vi được coi là giao dịch thao túng thị trường chứng khoán, gồm:

Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;

Đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;

Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;

Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán.

Về chế tài xử lý, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", người nào thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà đầu tư 1-3 tỷ đồng, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Khung hình phạt sẽ cao hơn, phụ thuộc vào số tiền thiệt hại và thu lời bất chính. Người vi phạm sẽ đối mặt với hình phạt tối đa 7 năm nếu thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên.

