Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được công bố danh sách Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025 vào sáng 15-10 - Ảnh: SƠN LÂM

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố danh sách 13 thành viên Ban thường vụ, bí thư và phó bí thư Tỉnh ủy khóa mới.

Ông Nguyễn Văn Được được bầu gữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Ông Được 52 tuổi, quê quán ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ông có trình độ học vấn cử nhân địa chất, thạc sĩ địa chất học, cao cấp lý luận chính trị. Ông vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2000, năm 2010 ông trở thành Tỉnh ủy viên khi đang giữ chức giám đốc Sở Tài nguyên môi trường.

Năm 2013, ông giữ nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh và đến năm 2016, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh và là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tháng 4-2019, ông Được trở thành Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An cho đến nay.

Phó bí thư là ông Nguyễn Thanh Hải (48 tuổi), trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy nhiệm kỳ vừa qua. Phó bí thư còn lại là ông Nguyễn Văn Út (51 tuổi), phó chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Trước đó vào ngày 14-10, đại hội cũng đã bầu và công bố danh sách 52 thành viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phiên khai mạc đại hội, ông Được đã trình bài vắn tắt báo cáo chính trị cho thấy nhiệm kỳ 2016-2020 vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Long An ước đạt khoảng 9,11%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 77 triệu đồng, gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng thu ngân sách hằng năm đạt 12,8%, quy mô thu ngân sách năm 2020 tăng 1,7 lần so với năm 2015.

Mục tiêu tổng quát của khóa này là phấn đấu để Long An tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trước năm 2030.

Tác giả: SƠN LÂM

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ