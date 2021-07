Ông Nguyễn Đức Chung và vợ thân với ông chủ Nhật Cường ra sao?

Quà tết 300 triệu đồng biếu giám đốc sở Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Văn Tứ - giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội - biết Công ty Nhật Cường là đối tác tin cậy, có quan hệ mật thiết với UBND thành phố nên nói với một đơn vị từng trúng thầu gói thầu năm 2015 "thông cảm cho sở và thôi tham gia gói thầu số hóa năm 2016 vì chủ tịch UBND TP đã can thiệp rồi". Biết kết quả thí điểm số hóa của bên Nhật Cường không đạt yêu cầu nhưng ông Tứ vẫn chỉ đạo thuộc cấp can thiệp để tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu. Hành vi của ông Tứ bị cơ quan điều tra quy kết là "lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái quy định pháp luật vào hoạt động đấu thầu", gây thiệt hại hơn 18,3 tỉ đồng. Điều tra cho biết vào dịp tết 2017, Bùi Quang Huy có đến phòng làm việc ông Tứ để biếu một chai rượu và 300 triệu đồng. Ông Tứ nhận thức được số tiền gửi biếu này vì có tham gia chỉ đạo gói thầu. Cũng dịp tết 2017, Lê Duy Tuấn - giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh - có đến phòng làm việc và biếu ông Nguyễn Tiến Học, phó giám đốc Sở KH-ĐT, 100 triệu đồng. Cả hai cựu lãnh đạo Sở KH-ĐT đã nộp lại "tiền nhận biếu" cho cơ quan điều tra.