Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng một vụ xô xát giữa ngã 4 Phan Chu Trinh, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trong đoạn clip, có thể thấy một người đàn ông đang cãi vã, xô xát với một nam thanh niên.

Clip: Ông chú hùng hổ 'đi đường quyền' nam thanh niên đang quỳ rạp dưới đất, hành động sau đó còn căm phẫn hơn

Người thanh niên này ngồi trong tư thế quỳ sụp dưới đường, khúm núm không dám cựa quậy. Trái ngược với nam thanh niên, người đàn ông kia lại rất hung hăng. Anh ta dùng chân sút và đạp thật mạnh vào đầu, mặt nam thanh niên. Chàng trai này thì vẫn cúi người, gằm mặt không một chút phản kháng.

Hành vi hung hăng của người đàn ông lớn tuổi khiến những người đi đường chứng kiến tò mò, hiếu kỳ đứng lại theo dõi.

Thấy tình huống xô xát căng thẳng, một người dân gần đó đã chạy lại can ngăn nhưng cũng không can ngăn được ông chú hung hăng kia.

Thậm chí, gã ta còn giằng mũ bảo hiểm, rồi tiếp tục phang mạnh vào người nam thanh niên.

Chưa rõ đầu đuôi đôi bên mâu thuẫn ra sao, nhưng khi đoạn clip được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội đã khiến không ít người xem bức xúc.

Nhiều người tỏ ra ái ngại, ngán ngẩm trước hành động "côn đồ" của người đàn ông nọ. Dù sai đúng thế nào cũng nên dùng lời nói để giải quyết thay vì bạo lực giữa đường như thế này.

"Không hiểu vì nguyên nhân gì, nhưng hành động bạo lực kia đáng lên án",

"Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đường đông đúc mà ông này chả nể nang gì luôn. Ngán ngẩm thật sự",

"Mong có chú công an nào đi qua gô cổ lên phường cho hết hống hách đánh người. Chả biết ai sai ai đúng thế nào, nhìn cảnh trên ngứa mắt ông côn đồ kia quá",...

Hiện vụ việc vẫn được nhiều cư dân mạng quan tâm theo dõi.

