Ông Biden lên tiếng về bê bối tình dục của thống đốc New York

Theo đài Sputnik, hôm 14-3, ông Biden trả lời câu hỏi của phóng viên ở bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng rằng thống đốc bang New York có nên từ chức hay không: "Tôi nghĩ cuộc điều tra đang được tiến hành. Chúng ta nên đợi xem nó mang lại kết quả gì".

Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain lưu ý cuộc điều tra nhằm vào ông Cuomo "nên đi đúng hướng". "Những gì tổng thống nói là cần có một quy trình. Đó là những cáo buộc rất nghiêm trọng. Chúng phải được điều tra theo đúng trình tự" - ông Klain nói với đài MSNBC.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Trước đó, 7 phụ nữ cáo buộc ông Cuomo "quấy rối tình dục họ". Vụ bê bối xảy ra trong bối cảnh văn phòng thống đốc bang New York bị cho là "che giấu số ca tử vong Covid-19 thực tế tại các viện dưỡng lão trong đợt dịch đầu tiên".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết ông Biden "ủng hộ những phụ nữ đã cáo buộc ông Cuomo quấy rối tình dục họ". Khoảng 50 nghị sĩ Đảng Dân chủ, bao gồm cả những người đại diện cho bang New York tại Quốc hội Mỹ, đã thúc giục ông Cuomo từ chức. Tuy nhiên, quan chức này "xin lỗi nếu làm người khác khó chịu" nhưng phủ nhận cáo buộc cũng như không đồng ý từ bỏ chức vụ.

Thống đốc New York Andrew Cuomo. Ảnh: Reuters

Ông Cuomo đang đối mặt với 2 cuộc điều tra do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James tiến hành. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết: "Tôi hoan nghênh những phụ nữ dũng cảm tiến lên phía trước. Có rất nhiều cáo buộc lạm dụng nghiêm trọng, đáng tin cậy đến nỗi Thống đốc Cuomo đã đánh mất niềm tin của chính quyền và rất nhiều người dân New York. Vì lợi ích của đất nước, ông ấy nên từ chức".

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết trong một cuộc phỏng vấn sáng 14-3 rằng phụ nữ nên được tin tưởng song nhấn mạnh bà có niềm tin vào tổng chưởng lý bang New York trong cuộc điều tra này.

"Một lần nữa, thế giới bày tỏ sự tôn trọng đối với những gì mà những phụ nữ này đã nói ra" - bà Pelosi tuyên bố.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động